Самые дорогие внедорожники 2020 в Украине

Этот обзор посвящен кроссоверам и внедорожникам стоимостью от одного до 10,1 миллиона гривен.

Миллион гривен – это 36 500 долларов или 31 000 евро – не слишком значительная цифра для среднестатистического жителя Европы или США, но для многих украинцев она все еще слишком высока, когда речь идет о покупке авто. С другой стороны, для более успешных соотечественников миллион гривен – лишь стартовый порог, с которого начинается выбор автомобиля.

Обращаем ваше внимание на то, что в обзоре представлены только самые дорогие модели кроссоверов и внедорожников от каждого из брендов. Дешевые модели, даже стоимостью более миллиона гривен, в обзор не включены. Цены приведены для авто в базовой комплектации, действительны на момент подготовки публикации.

Гранд-люкс

Rolls-Royce Cullinan – 10 987 210 грн;

Bentley Bentayga V8 – 6 936 000 грн;

Range Rover SWB SVAutobiography – 6 906 658 грн;

Porsche Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid – 6 535 430 грн;

Aston Martin DBX V8 – 6 232 850 грн;

Люкс

BMW X7 M50i – 3 599 335 грн;

Audi RS Q8 – 3 339 447 грн;

Lexus LX – 2 912 056 грн;

Infiniti QX80 – 2 845 190 грн;

Maserati Levante – 2 349 982 грн;

Jaguar I-PACE – 2 241 646 грн.

Премиум и бизнес

Volvo XC90 – 1 777 287 грн;

Toyota Land Cruiser 200 – 1 713 360 грн;

Jeep Grand Cherokee Overland – 1 591 520 грн;

Volkswagen Touareg – 1 521 772 грн;

Mazda CX-9 – 1 396 600 грн;

Alfa Romeo Stelvio – 1 256 900 грн;

Kia Sorento – 1 092 861 грн;

DS 7 Crossback – 1 173 900 грн;

Honda CR-V Hybrid – 1 162 900 грн;

Subaru Outback – 1 078 500 грн;

Haval H9 – 1 017 436 грн;

Peugeot 5008 – 1 009 300 грн;

Hyundai Santa Fe – 1 003 500 грн;

SEAT Tarraco – 1 002 105 грн.