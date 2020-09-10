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В центре Харькова атаковали офис ЛГБТ

10.09.2020

Беспорядки устроили в центре Харькова. Группа людей устроила налет на офис ЛГБТ-сообщества по Подольскому переулку в Харькове, передает «Город Х». 

В облуправлении полиции сообщили, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Неизвестные побили окна в офисе по Подольскому переулку. Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. На данный момент проводится проверка по данному факту и устанавливаются все обстоятельсва произошедшего», — отметили в ГУ НП в Харьковской области.

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