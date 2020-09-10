Звинувачені в мільйонних розкраданнях в «Нафтогазі» брати Кацуби спокійно відпочивають на елітних курортах

Колишні заступники голови правління «Нафтогазу» Олександр і Сергій Кацуби влаштували собі сімейний відпочинок у Чорногорії.

Фото з дружиною, батьками, братом та дітьми запостив Кацуба-молодший у своєму Instagram.

«Сім’я — найрідніша/цінне/близьке. Ціную кожну мить, коли всі разом», — написав Олександр.

До речі, 8-го вересня Олександру (праворуч) виповнилося 34, тож день народження він відзначив у сімейному колі серед краєвидів Чорногорії

Також світлинами з відпочинку поділилася і дружина Кацуби, Тетяна Гузенко.

Тетяна показалася на пляжі з дітьми





