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Звинувачені в мільйонних розкраданнях в «Нафтогазі» брати Кацуби спокійно відпочивають на елітних курортах

10.09.2020

Колишні заступники голови правління «Нафтогазу» Олександр і Сергій Кацуби влаштували собі сімейний відпочинок у Чорногорії.

Фото з дружиною, батьками, братом та дітьми запостив Кацуба-молодший у своєму Instagram.

«Сім’я — найрідніша/цінне/близьке. Ціную кожну мить, коли всі разом», — написав Олександр.

До речі, 8-го вересня Олександру (праворуч) виповнилося 34, тож день народження він відзначив у сімейному колі серед краєвидів Чорногорії 

Також світлинами з відпочинку поділилася і дружина Кацуби, Тетяна Гузенко. 

Тетяна показалася на пляжі з дітьми 
 

 
 

 

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