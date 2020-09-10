Суд підтримав законність рішення Офісу генпрокурора

Октябрьський районний суд м. Полтави підтвердив рішення Офісу Генерального прокурора щодо заміни прокурора, який буде розслідувати спробу рейдерства підприємства-виробника «Семок».



Суд погодився, що прокурор Є.Горобець має конфлікт інтересів у цій справі і має бути замінений на іншого прокурора. Раніше представники підприємства подали скаргу до Офісу Генпрокурора щодо незадовільних темпів розслідування справи проти «рейдерів у погонах». Більше того, нагляд за розслідуванням справи доручили прокурорам, які працювали разом із тими прокурорами, яких підозрюють у організації рейдерської схеми. Через це слідчі дії було зупинено, і зловмисники сподівалися на розвал справи.



На початку червня 2020 року група посадових осіб правоохоронних органів у Сумській області намагалася незаконним шляхом заволодіти майном підприємства ТОВ «Волана» — найбільшого українського виробника снеків. Виробничий комплекс заводу вписали у кримінальну справу, до якої підприємство не мало відношення, та організували ухвалу районного суду про арешт майна. Незаконна ухвала була скасована в апеляційному суді, а проти зловмисників відкрито кримінальні справи. Державне Бюро розслідувань проводить слідство за підозрою прокурорів А. Жернового, О.Рубана і слідчого СБУ В. Прохненка у зловживанні службовим становищем. Першого заступника прокурора Сумської області Олександра Рубана звільнено з органів прокуратури після розгляду атестаційною комісією матеріалів цієї справи.



Підозрювані домовилися про призначення до слідчої групи прокурорів своїх знайомих із Сумської прокуратури, щоб уникнути неупередженого розслідування. Проте, після протестів трудового колективу і звернення до керівництва Генпрокуратури, було ухвалено рішення про заміну групи прокурорів на незалежних прокурорів із Полтавської прокуратури. Полтавський суд підтвердив дане рішення, і тепер трудовий колектив чекає швидкого та незалежного розслідування справи про рейдерство.