Богдан: Зеленскому не нужно было летать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский в январе летал в Оман на отдых. Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

По его словам, Зеленский полжизни провел за границей и ему «физиологически было больно находиться вот здесь».

«Плюс, понимаешь, это была свободная профессия. Когда ты едешь, куда хочешь, делаешь, что хочешь, говоришь, что хочешь… А тут правила, правила, правила… Просто он устал. Он захотел на море. Я это так вижу», – сказал бывший чиновник.

Журналист отметил, что эту поездку Зеленского в итоге сравнили с вояжем Петра Порошенко на Мальдивы. В ответ на это Богдан заметил, что никакого хорошего варианта тогда не существовало и ехать в Оман было не нужно.

При этом Богдан тогда считал, что за президентом в султанат должен лететь государственный самолет.

«Да, я настаивал: «Давай пришлем наш государственный самолет. И хотя бы возвращение твое не будет трагичным. Есть все основания для возвращения президента в страну государственным украинским самолетом. Никак это не может обсуждаться», — добавил он.

Однако, по мнению Богдана, украинская власть «не пропускает грабли».