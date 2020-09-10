«Ограбление века»: Голодный кот решил полакомиться вкусняшками из хозяйского холодильника и стал звездой Сети

Наверняка каждый из нас слышал пословицу «голод не тетка». Видимо, пушистому герою этого видео она тоже известна не понаслышке.

Так, проголодавшийся котофей решил насытиться запрещенными ему строгими хозяевами вкусняшками прямо из холодильника. Пушистый бандит не подозревал, что его снимает камера наблюдения и удовольствием утолил свой аппетит.

Благодаря выходке ушастого – он прославился на всю Сеть, а вот перед хозяевами теперь наверняка стала задаче о перестановке холодильника в другое место подальше от мохнатых лап своего любимца.