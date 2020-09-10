Штаб операции ООС не получил письменного приказа на проведение «инспекции» – Бутусов

Выполнять преступные приказы нельзя

Поэтому человек, который ликвидирует генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров – участников «инспектирования» позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит почет и уважение в истории Украины. Такой поступок надежно сорвет вообще все эти опереточные попытки «заглянуть в глаза».

Тот, кто сорвет «прекращение огня» и подвергнется преследованию властей, без сомнения, получит полную поддержку гражданского общества.

На данный момент, по данным источников «Цензор.Нет», штаб операции Объединенных сил не получил письменного приказа на проведение «инспекции».

А для истории и для уголовного дела нужен письменный приказ. Чтобы было видно, кто несет ответственность, кто «обеспечивает безопасность» россиянам.

Военнослужащий, который подпишет приказ допустить противника для «инспектирования» позиций, и будет выполнять такой приказ, в историю Войны за независимость войдет как предатель своей страны.

Люди на фронте шокированы решениями главнокомандующего Зеленского, ответственность за последствия будут, в первую очередь, на нем.