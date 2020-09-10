Под Киевом задержан грузинский “вор в законе”

Вечером 9 сентября сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины осуществили задержание 43-летнего уроженца Грузии Мамуки Ониани, который известен в статусе так называемого вора в законе по прозвищу ”Мамука”.

Об этом сообщает Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник

По словам источника, короля преступного мира задержали в селе Рожны Броварского района Киевской области.

Об Ониани известно, что в элиту преступного мира он был добавлен в 36-летнем возрасте на так называемой “сходке” в турецком Стамбуле в сентябре 2013 года. Среди уголовных генералов “Мамука” имеет влиятельных родственников — он является племянником “вора в законе” из “сухумского клана” Тариэла Ониани по кличке ”Таро”.

М.Ониани

В декабре 2013 года Мамука Ониани после задержания сотрудниками ГУБОП в Киеве был депортирован в Турцию.