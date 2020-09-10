Уволен начальник ГНС Николаевщины, скрывавший службу в КГБ

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко уволил с занимаемой должности начальника ГУ ГНС в Николаевской области Леонида Корчагина, так как он подпадает под действие закона «Об очищении власти».



Приказ датирован 9 сентября, сообщает «Преступности.НЕТ».

В документе глава ГНС указывает, что Леонид Корчагин уволен на основании результатов проверки, предусмотренной законом «Об очищении власти».

Как известно, ранее Служба безопасности Украины предоставила Государственной налоговой службе информацию о том, что начальник ГУ ГНС в Николаевской области Леонид Корчагин с 3 декабря 1984 года по 20 февраля 1992 года проходил воинскую службу на штатных должностях КГБ УССР, и поэтому попадает под действие Закона «Об очищении власти».

При этом сам Корчагин скрыл этот факт.

«Согласно распоряжения Центрального управления СБУ от 22.09.2015 №348 (…), под понятием «штатный сотрудник КГБ СССР, КГБ УССР, КГБ других союзных республик бывшего СССР» (…) стоит понимать военнослужащих, работников и служащих. Таким образом, данные, предоставленные Корчагиным Л.В. относительно неприменения к нему запрета, предусмотренного частью 3 статьи 1 Закона («Об очищении власти», – ПН), на основании критерия, определенного пунктом 3 части 4 статьи 3 этого Закона, являются недостоверными», – говорится в документе о результатах проверки.