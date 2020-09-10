Вчені: здуття живота свідчить про серцеве та інші серйозні порушення

Асоційоване зазвичай зі скупченням газів, здуття живота також може свідчити про порушення в роботі серця та інші серйозні збої в функціях організму. Про це попереджають фахівці Американської кардіологічної асоціації (AHA).

Найчастіше здуття живота стає наслідком вживання в їжу продуктів, що сприяють газоутворенню, і їх виключення з раціону допомагає вирішити проблему. Але якщо здуття зберігається навіть після цього, можливо, таким чином тіло намагається «сказати», що сталося щось серйозне, пояснюють медики.

«Однією з причин здуття живота може бути серцева недостатність – стан, що означає, що серцевий м’яз перестав справлятися з функцією перекачування крові по тілу», – розповіли експерти AHA.

За їх словами, процес, що викликає здуття живота, запускається в дію скупченням зайвої рідини в тканинах тіла. Зазвичай це відбувається через ослаблення серця або жорсткість судин, що перешкоджає повноцінному кровопостачанню міокарда. До того ж через погіршення кровотоку починають слабшати нирки: їх здатність позбавлятися від натрію і води знижується, що теж викликає затримку рідини в тканинах.

«Яскравою ознакою того, що здуття живота є результатом серцевої недостатності, стають набряки – перш за все, в ступнях, кісточках», – застерегли фахівці.

Але здуття живота може свідчити і про інші серйозні порушення. За даними Harvard Health, серед них можливі такі стани:

синдром подразненого кишечника, при якому здуття живота, спазми, біль в животі, діарея або запор здатні тривати три або більше місяців;

запальне захворювання кишечника, що характеризується запаленням слизової оболонки шлунково-кишкового тракту (можливі хвороба Крона, виразковий коліт);

целіакія, що викликається непереносимістю білка глютену, (міститься в пшениці, ячмені, житі), яка запускає специфічну аутоімунну реакцію;

целіакія, що викликається непереносимістю білка глютену, (міститься в пшениці, ячмені, житі), яка запускає специфічну аутоімунну реакцію; гастропарез, якому властиво занадто мляве пересування їжі зі шлунку в тонкий кишечник;

рак – здуттю можуть сприяти рак товстої кишки, яєчників, шлунку і підшлункової залози.

Гастроентеролог Массачусетської лікарні доктор Кайл Сталлер, підкреслив, що на серйозні порушення вказує, як правило, раптове здуття живота, що виникає у людей старшого віку.

«Якщо таке здуття, виникнувши, триває кілька днів, потрібно обов’язково повідомити про це лікаря. Також звернутися за обстеженням необхідно, якщо воно виникає більше 12 разів за місяць», – дав пораду фахівець.