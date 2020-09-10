Зеленский поручил достроить два энергоблока ХАЭС

Президент Владимир Зеленский в среду, 9 сентября, в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область посетил атомную электростанцию в городе Нетешин, где провел совещание с руководством Энергоатома, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

По результатам встречи Глава государства поставил задачу разработать Стратегию развития атомной энергетики Украины с конкретными сроками исполнения.



Также президент поручит правительству обеспечить финансирование строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, решить вопрос задолженности перед Энергоатомом и вывести компанию на более высокий уровень подчинения государственного управления.



«Мы все заинтересованы в украинской атомной энергетике, которая дает дешевую электроэнергию, прежде всего для нашего общества», — сказал Зеленский.



Президент также подчеркнул важность отрасли для создания рабочих мест. «Если запустим третий и четвертый блоки — в течение строительства и запуска еще будет в целом по стране плюс 100 000 рабочих мест. Мне кажется, что это и есть задача, с которой государству надо разобраться», — отметил он.



Президент обратил внимание, что руководство страны посещать важные объекты постоянно, чтобы видеть, что там происходит.



Сейчас на АЭС работает два энергоблока номинальной мощностью 1000 МВт каждый. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию еще в 1987 году, а второй — в 2004-м. Третий энергоблок построен на 75%, а четвертый — на 15%.



На Хмельницкой АЭС сегодня работает более пяти тысяч рабочих. Во время общения с коллективом предприятия Зеленский отметил, что государство не должно избавляться дешевой генерации энергии в стране.



«Мы должны заниматься введением третьего и четвертого блоков. Можно построить где-то за четыре-пять лет. Мы говорим о том, как это сделать быстрее. Я бы хотел, чтобы мы поняли сроки, чтобы это было безопасно», — заявил Зеленский.



Временно исполняющий обязанности президента Энергоатома Петр Котин сотметил, что по объему производства электроэнергии на атомных станциях Украины занимает восьмое место в мире и пятое — в Европе. В этой области энергетики занято около 450 000 работников. На всех уровнях отрасль заплатила в государственный бюджет 17 млрд грн налогов.