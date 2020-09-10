«Назначай кого хочешь, лишь бы идиотом был»: Богдан рассказал о кадровых принципах власти

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак действительно имел список обязательств перед россиянами. Как утверждает его предшественник Андрей Богдан, одним из них было «увольнение всех прозападных политиков» из власти.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подтвердил существование списка с обязательствами перед россиянами, которые якобы обещал выполнить действующий глава ОП Андрей Ермак.«Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. Там то ли 12, то ли 13 пунктов. В это верят все иностранные спецслужбы», — рассказал Богдан в интервью Дмитрию Гордону, добавив, что речь идет о «каком-то алгоритме».

«Мы вам корабли — вы нам воду в Крым, мы вам пленных — вы нам прямое авиасообщение, мы вам $3 млрд по решению суда — а вы нам что-то», — объяснил экс-чиновник.

Как сообщает «Украинская правда», по его словам, одним из пунктов этого «соглашения» было «увольнение всех прозападных политиков» и сейчас завершается его выполнение. «Как происходят назначения. Уволили прозападного какого-то — приходят оттуда: „А вот этого можно? — Да назначай кого хочешь, главное, чтобы идиотом был“», — рассказал Богдан о якобы принципах кадровой политики новой власти.