Дефляция по-украински: дешевеют овощи, дорожает коммуналка

В августе потребительские цены в Украине опустились на 0,2% по сравнению с июлем, отчитался Госстат. Зафиксировал дефляцию.

В тоже время с начала 2020 года инфляция подросла на 1,2%, а в сравнении с аналогичным периодом 2019-го — на 2,5%.

Наибольшее снижение цен в августе было зафиксировано на овощи и фрукты — на 13,5% и 8,4%, соответственно. Сработал сезонный фактор.

А вот на что не переставали подниматься расценки — это на коммунальные услуги. Они прибавили 5,7%. Что объясняется подорожанием газа на 37,7%.

Судя по заявлениям НАК «Нафтогаз», коммунальные услуги и дальше будут расти в цене. А вслед за ними и инфляция.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro