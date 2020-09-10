Иммунная система слишком ослаблена: пять признаков, которые говорят об этом

Определенные признаки помогают понять, что иммунная система слишком ослаблена, и риски заболеть «ковидом», простудой или гриппом в начавшийся сезон инфекций значительно повышены

В условиях пандемии коронавируса сильный иммунитет приобрел для всех людей особенное значение. Впрочем, крепкая иммунная система важна не только для борьбы с Covid-19, но также другими патогенами, бактериями и паразитами.

Но как понять, насколько сильной является иммунная система? Медики называют несколько признаков, которые говорят о том, что она слишком ослаблена и вряд ли может обеспечить надежную защиту организму.

Частые простуды с долго длящимися симптомами. Простуда является нормальным явлением, если взрослый человек простужается два-три раза в год, при этом инфекция длится 7-10 дней, а затем самостоятельно проходит. Здоровый организм за это время успевает выработать антитела и побороть болезнь. Но если требуется значительно больше времени на восстановление, или симптомы заболевания остаются, затрагивая носовые пазухи, уши, бронхи, значит, иммунная система не справляется с этим.

Недосып. Специалисты рекомендуют спать от семи до восьми часов в сутки. Недостаточный или слишком беспокойный сон не позволяет организму вырабатывать нужное количество мелатонина, гормона, являющегося помимо прочего важным иммунным посредником. Он активирует иммунные клетки, которые борются с инфекциями. Тот, кто меньше спит, автоматически более подвержен болезням.

Стрессовая фаза жизни. Если вы постоянно взвинчены или находитесь на пределе сил, шансы заболеть резко возрастают. Стресс и беспокойство влияют на иммунную систему – в таком случае организм вырабатывает слишком большое количество гормона кортизола, причем это происходит за счет снижения уровня антител.

Слишком много углеводов в рационе. Продукты, богатые «быстрыми» углеводами (все мучное и сладкое), повышают уровень сахара в крови, что ведет к снижению функции белых кровяных телец, составляющих часть иммунной системы. Это автоматически снижает способность организма сопротивляться патогенам. Кроме того, такая пища способствует росту жировых клеток, являющихся провокаторами воспаления, также ослабляющего иммунитет.

Кожа часто зудит, воспаляется, медленно заживает. Недавние исследования показали, что иммунная система влияет на типы микроорганизмов, которые живут на коже и влияют на риск ее заболеваний. Чем система слабее, тем более частыми и сильными оказываются кожные проблемы.