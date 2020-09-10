Повінь – зміна системи

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Бойцы ВСУ из Шумов назвали унижением инспекцию их позиций боевиками

10.09.2020

Украинские военнослужащие говорят, что если на их позиции на передовой пустят боевиков, это будет не только унижение для них, но и для всех украинских войск. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам военнослужащих, обвинения боевиков в строительстве укреплений являются беспочвенными, так как они не могут этого делать в связи с постоянным наблюдением со стороны ОБСЕ.

«Каждую ночь летает беспилотник ОБСЕ над нашей линией, ведет съемки. Все фиксируется! Вы же прекрасно видели, что все на месте, а то что мы дообустраиваем наши позиции, то мы их просто дообустраиваем», — сказал старшина ВСУ с позывным «Вагиф».

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