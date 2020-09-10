Фирташ атакует «Нафтогаз»

Бизнес по продаже газа населению поджёг конфликт между старыми оппонентами.

Как стало известно «ОЛИГАРХУ», в конце августа Окружной административный суд Киева открыл производство по делу ООО «Егаз» против Кабинета министров. В иске компании говорится о необходимости признать противоправным и отменить правительственное распоряжение №917-р от 22 июля 2020 г. Но на самом деле вопросов к аппарату Дениса Шмыгаля у заявителя нет. Основной и главный оппонент «Егаза» – НАК «Нафтогаз Украины».

Логичный вопрос, который возникнет у читателя в этой связи – какие претензии могут быть у малоизвестной коммерческой компании к государственному монстру? Но ответ на этот счет проще чем кажется.

На фото – Дмитрий Фирташ

Дело в том, что у ООО «Егаз» плохо только с узнаваемостью, в то время как с размерами бизнеса и масштабностью владельца все в порядке. Так, 100% уставного фонда этой компании принадлежит кипрской структуре Т.g.i. Gas Holdings Limited, конечным собственником которой публично указывается ни много, ни мало Дмитрий Фирташ.

За годы работы владелец Group DF приучил участников рынка к тому, что его основные предприятия зарегистрированы на компании-нерезиденты с собственниками-номиналами. К чему такая откровенность в случае с системой корпоративного устройства в «Егазе»?

Дело в том, что скрывать хозяина этого предприятия бессмысленно, поскольку его бизнес построен на продажах газа более чем в двух десятках регионов страны, а передали «Егазу» эти функции газсбыты, созданные при газоснабжающих компаниях (облгазах) Дмитрия Фирташа.

По сути, эта самая передача была вынужденным действием, связанным с относительно недавними изменениями к законодательству, подразумевающими необходимость разделения функций по продаже газа (которой сейчас занимаются газсбыты «Егаза») и по его транспортировке (чем сейчас продолжают заниматься облгазы).

Унаследовав от облгазов бизнес по продажам голубого топлива, «Егаз» унаследовал и их проблемы. До последнего времени главной среди них была задолженность перед «Нафогазом» за полученный от него (для дальнейшей реализации), но не оплаченный газ.

«Долг всех газсбытов за полученный природный газ для потребностей населения достиг по состоянию на 31 августа 2020 г. 24 млрд грн. Из них 12,8 млрд грн – долг газсбытов группы «РГК» (с которой аффилирован «Егаз» – «ОЛИГАРХ»)», – говорится в свежем сообщении “Нафтогаза”.

Это заявление породило в команде Дмитрия Фирташа бурю негодования, связанную с тем, что «РГК» не имеет никакого отношения к сбытовому бизнесу. Но не вникая в детали этого конфликта под его сукном развивается еще один куда более глубокий. В вышеупомянутом иске ООО «Егаз» поднят вопрос о лишении подчиненной «Нафтогазу» структуры ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» регалии так называемого «поставщика последней надежды».

На фото – Андрей Коболев

Этим статусом управляемая Андреем Коболевым компания была наделена как раз вышеуказанным оспариваемым правительственным распоряжением №917-р.

Но «Егаз» это не устраивает по одной простой причине. Дело в том, что поставщик последней надежды – это по-сути компания, которая будет заниматься поставками газа многомиллионной армии бытовых потребителей.

Выполнять эту функцию ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» теперь может (и планирует) без посредничества облгазов и газсбытов. А значит структуры Дмитрия Фирташа теряют многомиллиардный транзитный финансовый поток. Собственно, во избежание такого сценария команда австрийского узника сейчас и поставила своей целью опротестование решения Кабмина, которым «Нафтогаз» получил статус поставщика последней надежны.

Вкупе с аналогичной недавно начатой кампанией против профильных решений НКРЭКУ, о которой уже сообщал «ОЛИГАРХ», явно видно, что команда Фирташа настроена как минимум на затягивание готовящегося переформатирования в сфере продаж газа населению. Но оправдает ли себя эта стратегия, в итоге будет зависеть не столько от суда, сколько от Кабмина, в арсенале которого достаточно рычагов влияния на Фирташа для того чтобы заставить его свернуть начатую блокаду.