В Украине учредили Золотую медаль имени Бориса Патона

В Национальной академии наук Украины учредили Золотую медаль имени Бориса Патона, передает FaceNews.ua.

«С целью увековечения памяти академика Бориса Патона Президиум НАН Украины принял решение об учреждении Золотой медали имени Б.Е.Патона Национальной академии наук Украины», – говорится в сообщении пресс-службе Академии.

Отмечается, что соответствующее решение поддержали все члены Президиума на заседании 7 сентября 2020.

В НАН сообщили, что медаль будет присуждаться за выдающиеся достижения в создании инновационных научно-технических разработок, которые нашли широкое практическое использование.

Напомним, 19 августа выдающийся украинский ученый Борис Патон скончался на 102 году жизни.

Церемония прощания состоялась в клубе Кабинета министров, а захоронение прошло на Байковом кладбище.

Борис Патон возглавлял Национальную академию наук с 1962 до 2020 года.

Последний раз Патон был переизбран в 2015-м году, его каденция заканчивалась в марте 2020-го. Выборы нового главы АН должны были состояться в апреле 2020, и Патон свою кандидатуру не подавал. Но из-за эпидемии коронавируса выборы перенесли на более поздний срок — и Борис Евгеньевич до конца своих дней остался действующим главой Академии наук и руководителем института Патона.