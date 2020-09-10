Как повлияли камеры автофиксации нарушений ПДД на смертность на дорогах: неожиданные данные

После появления на украинских дорогах камер автоматической видеофиксации нарушений ПДД аварийность резко не уменьшилась – в Киевской области в июне число ДТП выросло на 26%, а в июле на 20%.

Об этом сообщает “Апостроф” со ссылкой на “Авто 24”.

По данным Национальной полиции, за июль 2020 года на дорогах Киевской области зафиксировано 1 234 ДТП, в которых погибло 15 человек, травмировано 215 человек.

В Киеве же аварийность несколько снизилась – на 2,7%. В столице за июль произошло 3 054 ДТП, погибли 15 человек, травмированы 213 человек.