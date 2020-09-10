Послы G7 сделали заявление в связи с возможным увольнением Абромавичуса

Послы стран Большой семёрки выступили с заявлением из-за возможного увольнения главы «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса, о котором стало известно накануне.

Их заявление опубликовано в Twitter.

Послы отметили, что предприятие должно стоять на принципах прозрачности и надлежащего управления.

«Реформа «Укроборонпрома», которую поддерживают страны G7, является фундаментальной для экономического будущего Украины. Именно поэтому Украина взяла обязательство реформировать «Укроборонпром» согласно принципам Организации экономического сотрудничества и развития. Только руководство, приверженное к прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех «Укроборонпрома», – написали послы.

Экс-министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус возглавил «Укроборонпром» в августе 2019 года. Среди кандидатов на должность гендиректора предприятия называют экс-нардепа Сергея Тихонова и заместителя Абромавичуса Михаила Морозова.