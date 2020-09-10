Хасиды жалуются на запрет въезда в Украину врачей и раввинов из Израиля

Хасиды заявляют, что празднование еврейского нового года Рош ха-Шана под угрозой, поскольку в Украину не пропускают раввинов и врачей из Израиля.

Об этом заявили представители Международного благотворительного фонда имени Рабби Нахмана в комментарии для «Страны.ua».

«2020 выдался сложным для всех без исключения, учитывая ограничения, созданные в результате мировой пандемии. Понимая сложность ситуации, с целью надлежащей подготовки к приему паломников государством Украина в сентябре 2020 года, Международным Благотворительным Фондом имени Раби Нахмана из Бреслава были разработаны предложения по безопасному с точки зрения противоэпидемических мероприятий приему паломников», — отметил представитель фонда. Указанные предложения включают в себя как меры по надлежащей организации функционирования объектов, так и дополнительное обеспечение Медицинской клиникой, в которой работало бы 24 человека медперсонала из Израиля.

В то же время, учитывая ограничения въезда иностранцев на территорию Украины, несмотря на то, что до начала празднования осталось всего несколько дней, остаётся нерешённым вопрос обеспечения въезда раввинов, медицинского персонала, работников, организаторов и меценатов. «Фактически невозможность приезда указанных выше лиц является катастрофой, которая приведет к хаотическому проведению празднования.

Такая ситуация вызывает возмущение у паломников, заставляя чувствовать себя незащищенными, оставленными на произвол, и выглядит для них фактически как геноцид еврейского народа, вызывая соответствующую негативную реакцию и заставляя выражать протест», — резюмировали в фонде.