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Кулеба закликав ЄС тиснути на Росію санкціями

10.09.2020

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна докладає усіх зусиль, щоб врегулювати конфлікт на Донбасі мирним дипломатичним шляхом.

Він розраховує, що ЄС й надалі буде продовжувати свою політику санкційного тиску на Російську Федерацію до повного виконання мінських домовленостей.

Про це Дмитро Кулеба заявив в ході візиту до Іспанії.

За його словами, найближчим часом відбудеться зустріч радників у нормандському форматі і Україна залишається відданою Мінським домовленостям. “Ключ до миру в Україні знаходиться в Москві, якщо Москва погодиться деокупувати наші території, ми їх швидко інтегруємо і там буде нормальне життя”, – сказав Кулеба.

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