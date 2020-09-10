Ловушка Кремля: Зеленский сам позволяет оккупацию новых территорий

С каждым днем становится все более очевидным, зачем Владимир Путин пошел на установление долговременного перемирия на Донбассе.

В отличие от украинского президента Владимира Зеленского, который просто не умеет играть в долгую и не хочет мыслить стратегически, кремлёвский правитель – мастер долговременных спецопераций. Тем более, что уже шестой год вся машина российских спецслужб работает на уничтожение Украины. Некомпетентность Зеленского и инфантилизм его сторонников должны помочь Путину в этом уничтожении. Это тоже его инструмент. Об этом пишет автор на сайте «Эспрессо».

Путин прекрасно понимал, что Владимир Зеленский будет держаться за это перемирие изо всех сил. Потому что никаких других достижений у украинского президента попросту нет. Украинская экономика движется к краху, с эпидемиологической ситуации власть не справляется, социальные проблемы нарастают, войну закончить не удается, влияние олигархов и криминальных группировок увеличивается с каждым днём, а рейтинг президента и его виртуальной партии падает. Украина все ближе и ближе к закономерному, обусловленному Избранием Владимира Зеленского президентом государственному краху. А что в этой ситуации Зеленскому предъявить украинцам? Тем более перед местными выборами, по результатам которых связанные с властью олигархи жаждут установить контроль над финансовыми потоками в наших городах и селах, окончательно превратить страну в набор феодальных поместий, завершить триумфом зловещий план, который начал осуществляться в 2019-м году при непосредственном участии большинства украинских избирателей? Ведь эти избиратели вновь должны сыграть роль статистов, вновь помочь олигархом обогатиться, внове лишить жизненных перспектив себя и своих детей. Но обмануть их все труднее. Вот и остается перемирие.

И как только Путин стал его нарушать, Зеленский сразу же заволновался. И стал прилагать усилия, вполне прогнозируемые, для того, чтобы перемирие продолжилось. Не отреагировал должным образом на гибель украинского воина, заявил в ответ на прямой вопрос об этой гибели, что отвечает не за одного человека а за всех украинских граждан – недопустимое кощунство верховного главнокомандующего, отвечающего за каждого. А теперь ещё и согласился на совместную инспекцию украинских позиций с представителями марионеточной власти Донбасса. Без участия России.

Согласие Зеленского на эту инспекцию решает для Кремля сразу несколько задач. Оно ярко демонстрирует, что Путин имеет дело с неопытным импульсивным человеком, который и далее будет попадаться в кремлёвские капканы. Оно приближает на шаг возможность прямых переговоров Киева с марионеточными властями Донбасса, к которым Кремль стремится с 2014 года. И оно в ещё большей степени увеличивает пропасть между украинской властью и украинскими патриотами. А значит, увеличивает опасность дестабилизации Украину и облегчает Москве оккупацию новых территорий на юго-востоке нашей страны.

Путин может торжествовать. И Зеленский, и Лукашенко оказались у него на короткой привязи. Один связан перемирием, другой — протестами после фальсификации выборов. И тем, и другим можно манипулировать.