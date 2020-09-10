Турчинов обвинил руководство страны в уничтожении материалов дела «вагнеровцев»

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что руководство Украины пытается уничтожить материалы дела о сорванной спецоперации украинских служб по задержанию боевиков ЧВК «Вагнера». Об этом он сказал во время пресс-конференции.

«Руководство государства начинает скрывать информацию и, более того, заставляет руководителей украинских спецслужб врать обществу. Но наиболее опасным является то, что для того, чтобы скрыть преступление (срыв спецоперации по вагнеровцам. — Ред), происходит попытка уничтожить полученную информацию, уничтожить документы, уничтожить материалы дела. Это уже новые преступления, в реализацию которых втягиваются чиновники, сотрудники разведки, Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры», — сказал Турчинов.

Также он заявил, что многие офицеры спецслужбы, которые принимали участие в этой спецоперации, готовы дать показания Временной следственной комиссии, если она будет создана в Раде.

«Они не могут, как мы, выйти на пресс-конференцию, так как на должностях, (не могут. — Ред.) делать заявления, но они дадут показания, честно рассказав все, как происходило и на каком этапе была сорвана выдающаяся операция украинских спецслужб», — отметил бывший секретарь СНБО.