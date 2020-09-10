8 поживних речовин, які допоможуть уникнути серцевих хвороб

Відомо, що серцево-судинні хвороби – це найпоширеніша причина смерті у світі, тож турбота про здоров’я серця може подовжити ваше життя. Воно залежить від балансу поживних речовин, здорових жирів та холестерину. Світова тенденція до повного переходу на продукти з низькою жирністю може, за словами фахівців, ще більше нашкодити серцю, оскільки “поганий” холестерин може вироблятись навіть з вуглеводів, пише Жіночий світ з посиланням на Health shots.

Лікар-кардіолог Мохсін Валі додає, що всі ми повинні знати, які поживні речовини і в якій кількості ми вживаємо. Також потрібно розуміти, які з них корисні для серця, а які – не надто.

Ось деякі з поживних речовин, які можуть зміцнити здоров’я серця:

Вітамін С. Вітамін С допомагає знизити високий артеріальний тиск, який є фактором ризику серцевих захворювань. Його можна знайти в багатьох фруктах і овочах, включаючи лимони, ківі, апельсини, болгарський перець, броколі, тощо. Крім того, грейпфрути та апельсини містять велику кількість флавоноїдів, які допомагають знизити ризик ішемічного інсульту на 19%.

Вітамін К. Вітамін К запобігає кальцифікації судин і активізує білки. Його можна знайти в капусті, петрушці, броколі, цвітній та брюссельській капусті, печінці риби, м’ясі, яйцях, ківі, авокадо, ожині та гранаті.

Цинк. Цинк впливає на здатність серця боротися з окислювальним стресом. Він міститься в м’ясі, молюсках, бобових, насінні, горіхах, молочних продуктах, яйцях, цільних злаках.

Кверцетин. Це флавоноїдний пігмент, який міститься у фруктах та овочах. Він має антиоксидантні властивості, завдяки яким він зміцнює здоров’я судин. Його можна отримати зі спаржі, вишні, червоних яблук, фіолетової цибулі, фіолетового винограду, броколі, капусти, чорного та зеленого чаю.

N-ацетилцистеїн. Ще один потужний антиоксидант, який зменшує окисне пошкодження тканин серця. Також він збільшує вироблення оксиду азоту, який сприяє розширенню судин і покращує кровотік.N-ацетилцистеїн міститься в курці, індичці, йогурті, сирі, яйцях, бобових та насінні соняшнику.

Кальцій. Кальцій відіграє важливу роль у електричній активності та насосній функції серцевого м’яза. Він стимулює подачу електричних сигналів, які координують функції серця. Якщо ви хочете збільшити споживання кальцію, вам варто їсти сир, йогурт, молоко, сою, тофу, горіхи та рибу.

Мелатонін. Достатній рівень мелатоніну в організмі сприяє здоровому сну та зниженню ризику серцевої недостатності. Мелатонін міститься в рибі, яйцях, ягодах, волоських горіхах, ананасах, бананах та апельсинах.

Селен. Низька концентрація селену в організмі може призвести до підвищеного ризику серцево-судинних захворювань. Щоб цього уникнути, введіть у раціон більше яєць, птиці, бобових, горіхів, сої та морепродуктів.