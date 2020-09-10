Из-за ухудшения эпидемической ситуации ряд стран вернулись к жестким ограничениям – Минздрав

В Министерстве здравоохранения сообщили о карантинных мерах, введенных в Дании, Израиле, Чехии и Турции.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава «Коронавирус_инфо».

Напоминается, что в начале лета большинство стран ослабила карантин, однако с наступлением осени снова вернулась к жестким ограничениям.

В Дании запретили публичные мероприятия более чем с 50 участниками и ограничили часы работы заведений общественного питания.

В Израиле из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в 40 городах с 7 сентября ввели «комендантский час» с 19:00 до 5:00. В стране в это время будут закрыты все предприятия и магазины, кроме жизненно важных.

По этой же причине в Чехии с 10 сентября ношение масок в закрытых помещениях будет обязательным.

Новые карантинные ограничения анонсировали и в Турции. На всей территории страны в общественных местах маски стали обязательными. Запрещены перевозки стоящих пассажиров в городских автобусах. Под запретом также концерты и подобные развлечения в ресторанах, гостиницах и кафе после 24:00.

Между тем в Украине до 31 октября продолжается адаптивный карантин, предусматривающий разделение всех регионов на четыре зоны.