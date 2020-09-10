Уволилась прокурор Львовской области

Прокурор Львовской области Ирина Диденко уволилась с должности.

Об этом она написала в социально сети Facebook.

“Мои полномочия прокурора Львовской области сегодня закончены”, — написала она.

По словам Диденко, она сделала все, что было в ее силах.

“Спасибо Львовской области! Невероятный край с неповторимым городом Львовом с собственной, несокрушимой позицией, которая захватывает. Спасибо всем за открытое сердце, с которым приняли. В свою очередь я сделала за это время все, что было в моих силах и полномочиях, чтобы мы хоть немного приблизились к западным стандартам работы”, — добавила она.

34-летняя Ирина Диденко возглавила прокуратуру Львовщины в октябре 2019 года. До этого она работала на различных должностях в Генпрокуратуре.

Как пишет Zahid.net, в рамках реформирования прокуратуры работники должны были пройти аттестацию. Согласно приказу генерального прокурора Ирины Венедиктовой, с 11 сентября в Украине начнут работу новые областные прокуратуры.

В качестве прокурора Львовщины Ирина Диденко возбудила ряд резонансных дел. В частности она объявила подозрение бывшему председателю ЛОГА Маркияну Мальскому, обвинив его в незаконной продаже озера на курорте «Эдем Резорт», принадлежащим Игорю Кривецкому.

Диденко также объявила подозрение в служебной халатности начальнице управления коммунального имущества Львовского горсовета Инне Свистун. По версии прокуратуры, Свистун заключала некоторые договоры об аренде по заниженной ставке, в результате чего городской бюджет якобы потерял почти 1,2 млн грн. Сама же Инна Свистун все обвинения отвергает и считает подозрение заказным.

Правоохранители также разоблачили и завершили расследование масштабной схемы по распространению тяжелых синтетических наркотиков по всей Украине и за границу, которую организовал депутат Лопатинской ОТГ Сергей Феденишин.