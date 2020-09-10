Кто использует очередной позор власти в своих личных шкурных интересах? Кто договаривался о совместных «инспекциях» украинских войск еще в 2014-м?

Пушилин крут. Нагнул Зеленского, который испугался, отступил, унизил Украину, воюющую армию, память о погибших в этой войне. В общем, понятно, кто настоящий «не лох».

Только не всем понятно, кто настоящий подлец. Кто использует очередной позор, очередное предательство в своих личных шкурных интересах. Кто раскалывает и так не монолитное общество, разъединяет солдат, ветеранов, волонтёров, патриотов во имя власти и денег, денег и власти.

Он делал и делает это уже шесть лет. Бросает ребят в котлах, проводит помпезные парады, отправляет утлые консервные банки на погибель в Керченский пролив, мародёрствует на войне, выхолащивает настоящий, жертвенный патриотизм, заменяя его лубочной флажково-вышиванковой профанацией, приводит своей убогой политикой клоунов к власти.

И теперь снова зовёт под свои давно дискредитированные знамёна на борьбу со вселенским злом, весомой частью которого он сам является. Ведь это он договаривался о совместных «инспекциях» украинских войск ещё в 2014 году, он отводил подразделения от линии фронта, он разрешал Моторолле шмонать наших солдат.

А теперь весь такой в белом. Спаситель нации, отец народа. Даже похудел и сделал пластику. Жму руку, обнимаю. Весь ваш, Пётр Алексеевич Порошенко.