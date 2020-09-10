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«ЛНР» лишила свободы жителя Луганщины на 13,5 лет по обвинению в «шпионаже»

10.09.2020

«Верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил жителя Луганской области Максима Худякова к 13,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в «шпионаже».

Об этом сообщают Новости Донбасса.

В «МГБ» утверждают, что мужчина добровольно дал согласие на сотрудничество с украинской разведкой. Якобы он на протяжении года собирал данные о руководстве «МГБ», «МВД», их личного и служебного транспорта, а также объектов «народной милиции». Также Худякова обвиняют в создании каналов связи с агентурой СБУ на не оккупированной территории.

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