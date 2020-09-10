Суд рассмотрит отмену местных выборов

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск об отмене постановления Центральной избирательной комиссии о проведении местных выборов в Украине 25 октября.

Об этом в четверг, 10 сентября, сообщил ОАСК.

Подготовительное заседание по данному делу назначено на 2 октября. Иск об отмене выборов подало всеукраинское объединение сельских председателей, депутатов сельсоветов и крестьян Спасение села.

По его мнению, постановление ЦИК о проведении выборов было принято с нарушением положений Избирательного кодекса.

Напомним, 5 сентября в Украине официально начался избирательный процесс по проведению местных выборов, которые запланированы на 25 октября. Также сообщалось, что в Украине большинство партий начали предвыборную агитацию до официального начала кампании. Об этом заявили в Гражданской сети ОПОРА.