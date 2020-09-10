Археологи обнаружили на вершине горы древний город

Находка сделана в Шотландии на вершине Трон Артура.

Группа археологов на вершине Трон Артура в Шотландии обнаружила древнее городище. Экспедиция находится в городе Эдинбург, учёные проводят раскопки на вершине горы, они исследуют фундаменты древних построек.

Учёные при изучении обнаруженных руин сделали предположение, что в данной местности проживало загадочное кельтское племя. Речь идёт о существовании крупного доисторического городища на плоской вершине холма Трон Артура. Археологи считают, что в данной местности проживало племя вотадинов. Находка сделана в северном сегменте горы вблизи озера Святой Маргариты, возле разрушенной часовни Святого Антония, относящейся к XV веку. Фундаменты обнаружили при проведении работ в королевском парке Холируд, находящимся в пределах городской черты города Эдинбург. Археологи предположили, что обнаруженные также фрагменты стен представляли собой оборонительное сооружение, причём их возвёл народ, проживавший на востоке Шотландии во времена Железного века, около 3 тыс. лет назад.

Исследователи считают, что на этом месте раньше располагалось шумное и многолюдное поселение, которое со временем утратило своё влияние и было покинуто. Древнее племя использовало земельные участки на вершине холма для выращивания сельскохозяйственной продукции, люди занимались скотоводством, в данной местности в тот период также процветала торговля.

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