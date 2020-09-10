АМКУ разрешил компании “Смартленд” повторно приобрести акции столичной гостиницы “Днепр”

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО “Смартленд” повторно приобрести акции столичной гостиницы “Днепр”. Сотрудники АМКУ совместно с Госслужбой финмониторинга и СБУ провели проверку предоставленной компанией информации.

Об этом KV стало известно из сообщения АМКУ.

“По результатам рассмотрения заявления АМКУ в пределах компетенции не выявил угроз воздействия заявленной концентрации на конкуренцию на товарных рынках Украины и не установил оснований для ее запрета. Учитывая изложенное, АМКУ предоставил разрешение ООО “Смартленд” на приобретение акций ЧАО “Гостиница “Днепр”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что АМКУ при участии Госслужбы финансового мониторинга и СБУ провел проверку предоставленной ООО «Смартленд» (*) информации.

Как информировала KV, аукцион по приватизации гостиницы “Днепр” состоялся 15 июля – победная ставка составила 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривны. В аукционе приняли участие 29 участников. Победителем аукциона стала ООО “Смартленд”. Отметим, что ФГИ своим приказом № 481 от 16.03.2020 года принял решение о приватизации государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ЗАО “Гостиница “Днепр”, как объекта малой приватизации.

На следующий день после аукциона появилась информация о том, что Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство касательно возможного злоупотребления должностными лицами ФГИ при подготовке аукциона по этой приватизации, а именно: злоупотребления при оценке фактической стоимости гостиницы и включение ее в категорию объектов малой приватизации.

Но, сделка состоялась, а покупателем себя назвал киберспортсмен Александр Кохановский – сооснователь киберкоманды NAVI, который заявил о намерении превратить “Днепр” в “первый отель в мире”, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Однако, он никак не фигурирует в документах по отношению к победителю аукциона компании “Смартленд” и это дает основания подозревать, что “Смартленд” указал недостоверную информацию относительно своих конечных бенефициаров. Далее появилась информация об отсутствии у покупателя средств для сделки. Расчет должен был осуществляться за кредитные средства, но документов о своем кредиторе “Смартленд” до начала аукциона не предоставило, что является грубым нарушением правил аукциона, а значит ФГИ не имел права составлять протокол и заключать договор купли-продажи.

В августе в окружной административный суд Киева поступил иск об отмене приказа Фонда государственного имущества Украины (ФГИ), которым был утвержден протокол о результатах электронного аукциона по продаже госпакета акций гостиницы “Днепр”. Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истица просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить Фонду госимущества совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта. Отметим, что Александр Кохановский на своей странице в Facebook сообщил, что в окружном административном суде находятся на рассмотрении 4 иска.