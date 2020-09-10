“Кролики” пошутили о создании партии “Комиков, клоунов и юмористов” и двух кандидатах в мэры Киева

Украинский юмористический дуэт «Кролики» (Владимир Данилец и Владимир Моисеенко) решил “потроллить” местные выборы 2020 года, записав ролик с заявлением о совместном походе в мэры Киева. На это их подтолкнуло «полное отсутствие в стране юмористов, которые бы не пошли в большую политику».

Об этом KV стало известно из видео на YouTube.

Известные юмористы в видеоролике произвели такой диалог:

Моисеенко: Здравствуйте, дорогие телезрители!

Данилец: Здравствуйте!

Моисеенко: Вначале нам бы хотелось поблагодарить канал «112 Украина» за возможность выступить сегодня перед киевлянами.

Данилец: В связи с тем, что в нашей стране уже не осталось юмористов, которые не пошли бы в большую политику…

Моисеенко: …И осознавая свою гражданскую ответственность за судьбу родного города, мы, посоветовавшись…

Данилец: …Я посоветовался с Владимиром Александровичем…

Моисеенко: …А я – с Владимиром Витальевичем. Мы решили баллотироваться в мэры Киева! Вдвоем!

Данилец: Сразу отвечаем на вопрос: как это – вдвоем?

Моисеенко: Очень просто. Вся наша страна в едином порыве семимильными шагами интегрируется в Европу, а мы знаем, что во многих европейских странах есть понятие «родитель номер один» и «родитель номер два» вместо «мама» и «папа».

Данилец: Так почему же в европейской столице не может быть мэр номер один и мэр номер два?

Моисеенко: Просим считать наше сегодняшнее выступление официальной заявкой о вступлении в предвыборную борьбу за кресло мэра.

Данилец: За два кресла мэра.

Моисеенко: За двухместное кресло мэра!

Данилец: Под партией «Коміків, клоунів і гумористів», сокращенно – ККГ.

Моисеенко: Теперь непосредственно о нашей программе. Мы обязуемся за счет бюджетных средств и макро- и микроэкономической помощи от европейских городов-побратимов поднять пенсии киевлян до 1500 евро в месяц, а минимальную зарплату установить в размере 3 тыс. евро.

Данилец: Таким же будет и прожиточный минимум.

Моисеенко: Перевести весь транспорт в городе: городской, общественный и частный, на электродвигатели, для чего в ближайшее время перепрофилируем Кузню на Рыбальском на производство пальчиковых, квадратных батареек и «крон».

Данилец: Все частные медицинские центры перевести в собственность города и вернуть жителям Киева бесплатное медицинское обслуживание, а пенсионерам даже доплачивать по 200 грн за каждое посещение врача.

Моисеенко: Заботясь о здоровье жителей нашего города, мы договорились с Одесской областью о строительстве винопровода во все отделения государственных банков Киева, и благодаря этому каждый киевлянин, оплатив коммуналку, сможет запить стресс стаканчиком красненького.

Данилец: Все улицы Киева будут расширены до 4 полос в каждую сторону, и киевляне навсегда забудут о пробках.

Моисеенко: Также мы решили, что в случае нашего избрания все киевские чиновники будут переселены в «хрущевки», а их квартиры отданы малоимущим.

Данилец: Так как мы не в состоянии сами руководить ни госпредприятиями, ни банковской системой, ни медициной, ни вообще страной…

Моисеенко: …Мы планируем обратиться в Евросоюз с просьбой назначить в киевский горсовет и во все районы наблюдательные советы из 5-6 иностранных представителей с зарплатой не менее 50 тыс. евро в месяц.

Данилец: Это основные пункты нашей программы. Для подробного ознакомления читайте ее полностью во всех соцсетях.

Моисеенко: В заключение хотим сказать: дорогие избиратели, смело доверяйте руководство своими городами, районами и областями юмористам. Они, как говорил классик, с удовольствием за это дело возьмутся.

Вдвоем: И добьют это дело до конца.

Напомним, что свое намерение баллотироваться на выборы мэра Киева подтвердили Ирина Верещук (партия “Слуга народа”), Борислав Береза (“Экопартия”), Андрей Ильенко (партия “Свобода”), Сергей Притула (партия “Голос”), Андрей Пальчевский (партия “Победа Пальчевского”).

Изменились последние прогнозы букмекеров по выборам мэра Киева. Сейчас букмекеры считают, что выйти во второй тур больше шансов у “слуги народа” Ирины Верещук, хотя выиграть у действующего градоначальника Виталия Кличко у нее шансы очень призрачные. Вероятность же победы телеведущего Андрея Пальчевского, который некоторое время у букмекеров считался перспективным кандидатом на второй тур, стремительно снижается – хуже только ситуация у генерала Игоря Смешко, которому ранее отдавали третье место. Сергей Притула также явно не конкурент как действующему мэру, так и кандидату от “Слуги народа”.