Российская актриса извинилась за роль нанятой за деньги белорусской протестующей

Российская актриса Екатерина Шмакова извинилась за роль протестующей белоруски в программе “Международная пилорама” Тиграна Кеосаяна.

В сюжете её персонаж жаловался на низкие гонорары за участие в протестах и говорил, что выходит на улицу, чтобы познакомиться с сотрудником ОМОНа.

Программа Кеосаяна выходит на НТВ, её художественный руководитель – жена Кеосаяна, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. В шоу со своеобразным юмором комментируются политические события.

Как ранее сообщал в своём расследовании основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, за производство программы и рекламу в ней супруги могут получать сотни миллионов рублей.

Извинения за выпуск она выложила в фейсбук.

«Я прошу прощения перед всеми людьми Белоруссии, женщинами», – говорит она.

Актриса говорит, что ей стыдно за роль.

«Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора [начала съёмок], – это уже неважно», – говорит Шмакова.

«Это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны», – резюмирует актриса.