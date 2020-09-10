Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Беларуси

Сейм Литовской республики признал Светлану Тихановскую законноизбранным президентом Беларуси. Об этом говорится в соответствующей резолюции, сообщает ZN.UA.

«…призывает международное сообщество поддержать требование избранного лидера Беларуси Светланы Тихановской и созданного по ее инициативе Координационного совета как единственных законных представителей белорусского народа для проведения новых, прозрачных и демократических парламентских и президентских выборов в стране», — говорится в документе.

Кроме того, Сейм призвал оценивать любые «внутриполитические и внешнеполитические действия незаконного лидера Беларуси Александра Лукашенко, направленные на легитимацию его правления и заключение новых международных соглашений с Россией, ограничивающих суверенитет белорусского народа, как преступление против своего народа».