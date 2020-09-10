39-летняя Алессандра Амбросио из Victoria’s Secret поделилась новыми пляжными фото

Бывший ангел Victoria’s Secret супермодель Алессандра Амбросио снова продемонстрировала свое роскошное тело.

Бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио в свои 39 лет выглядит потрясающе! Особенно впечатляют ее фотографии в купальниках. Как стало известно, сейчас бразильская супермодель находится на Мальдивах. Ее Микроблог просто пестрит красочными кадрами, которые модель сделала на пляжах и территории курортного отеля.

Так, в Instagram Алессандры появилась порция новых пляжных фотографий. На снимке модель позирует в крошечном бикини молочного цвета и белой накидке из натуральной ткани. Дополнил образ смешная пляжная панама с завязками.

На следующих снимках Алессандра позирует в миниатюрном топес рюшами и необычных вязанных штанах.