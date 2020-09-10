«Пока пел Лепс, школьники во дворах кричали «Слава Украине»: ресурс ОРДО рассказал о настроениях молодежи «ДНР»

Телерамм-канал «Русское зазеркалье» сообщает, что 8 сентября в неподконтрольном Украине Донецке во время выступления российского певца Григория Лепса на площади Ленина, неподалеку в укромных закоулках и двориках сидела молодежь 8−11 классов и в их беседах были отчетливо слышны фразы «Слава Украине».

Ресурс пишет:

«Разок мы подошли даже провести воспитательную беседу, в итоге молодежь покаялась. Так вот, словосочетание „Слава Украине“ молодежь использовала не потому что патриоты, а потому что смотрят на свои перспективы в Донецке и не видят их. Звучали очень жесткие (и зачастую справедливые) оценки нынешней ситуации в ДНР»

По данным Телеграмм-канала, из разговоров с молодежью, стало понятно, что почти все собираются по окончанию ВУЗов уезжать в Россию, Украину, некоторые будут пробиваться на Запад. При этом ресурс отметил, что «власти ДНР» нужно делать выводы.