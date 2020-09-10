Злодій в законі «Полік» уник депортації та достроково вийшов на волю з Миколаївського ПТПІ

П’ятий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Приморського райсуду Одеси про затримання на шість місяців з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення за межі території України 46-річного уродженця грузинського міста Кутаїсі Полікарпе Джанелідзе, який відомий в статусі так званого «злодія в законі» на прізвисько «Полік». Відповідне рішення 7 вересня 2020 року ухвалила колегія у складі судді-доповідача Ольги Лук’янчук та суддів-учасників — Інни Ступакової і Андрія Бітова.

Раніше Dетектив-Info розповідав, що під вартою Джанелідзе опинився після затримання в Одесі 29 липня поточного року співробітниками регіонального Управління карного розшуку Національної поліції. Це сталося невдовзі після святкування королем злочинного світу власного дня народження та ініціювання ним гучної судової суперечки — «Полік» домагається відшкодування моральної компенсації в розмірі 1 млн. грн. за начебто незаконне визнання його українського паспорту недійсним.

Розгляд відповідного позову Джанелідзе до житомирських міграційників призначено на 18 вересня, але, вочевидь, правоохоронці не стали чекати завершення саги. Натомість з посиланням на те, що «Полік» буцімто є особою без громадянства та незаконно перебуває на територі нашої держави його «прихопили» в липні в Південній Пальмирі.

Тоді суд першої інстанції погодився з аргументами силовиків, втім це рішення (цілком очікувано, на думку окремих співрозмовників Dетектив-Info в силових структурах) не встояло в апеляції. Колегія П’ятого апеляційного адмінсуду встановила порушення норм процесуального та майнового права одразу за кількома пунктами в «історії Джанелідзе».

По-перше, служителі Феміди звернули увагу на відмову в примусовому видворенні за межі території України «Поліка». Відповідне рішення 7 серпня 2020 року ухвалив Приморський райсуд Одеси, а надалі воно встояло в апеляційній інстанції.

По-друге, колегія «апеляшки» налогосила на тому факті, що відносно короля злочинного світу на Київщині продовжується слухання по суті кримінальної справи за обвинуваченнями Полікарпе Автанділовича в незаконному обігу зброї (ч.1 ст.263 КК України). У відповідному провадженні на «Поліка» покладено ряд обов’язків, сам він ідентифікований як громадянин України, що на початку 2020 року домігся скасування рішення про визнання його паспорту з тризубом недійсним.

З урахуванням цих фактів суд постановив скасувати рішення про поміщення «короля злочинного світу» до Миколаївського ПТПІ. За інформацією джерел Dетектив-Info, наразі «Полік» вже перебуває на волі.