«Началась серьезная война за кресло «главы ЛНР»: ресурсы ОРЛО назвали кандидатов на пост «главы республики»

Подконтрольные ОРЛО ресурсы пишут, что Кремль недоволен «главой ЛНР» Леонидом Пасичником и готовят для него замену. Telegram- канал «Тайны Луганской республики» сообщает, что одним из претендентов на пост «главы республики» является экс-нардеп «регионал» Сергей Горохов.

На данный момент он является «гендиректором» завода «Маршал», он долгое время находился в руководстве «Внешторгсервис» скандального олигарха Сергея Курченко. Ресурс пишет:

«Он уже неоднократно ездил в Москву где общался с кураторами по этому вопросу. Насколько мы знаем он не кандидат № 1, но его кандидатура всерьез рассматривается».

Еще один ресурс ОРЛО также считает Горохова «самым альтернативным вариантом». При этом он отмечает:

«Не стоит выбрасывать из поля действия гражданина Антонова, достаточно серьезная личность, которая не сотрудничает с Корнетом, Горенко и тем более Пасечником, их пути разошлись давненько. Почти за каждым ведомством ЛНР стоит свой клан и они очень сильно не дружат. Началась серьезная война за кресло Главы ЛНР, это первое. И второе, тот кто ее выиграет и зарекомендует себя перед Москвой будет удостоен карт-бланша по всем направления».