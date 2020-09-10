«Мощный удар по нашей репутации»: У Ермака отреагировали на интервью Богдана

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк прокомментировал интервью Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону. Свое мнение он выразил в Facebook.

По мнению Подоляка, интервью Богдана, «на самом деле это интервью человека, который совершенно не в инсайде, не в тренде, продолжает хохмить над собственными старыми шутками и пытается доиграть чужие хайпы».

Также советник отметил, что «бессмысленно разбирать его «фактические знания». Особенно в той части, которая касается имен возможных кандидатов в президенты или осведомленности о несуществующей «вагнер-операции»».

«В реальную политическую игру он давно не играет, а его настоящая роль сегодня, в принципе, сВодится к периодическому озвучиванию чего/то эпатажного. Часто невпопад. И просто, чтобы посмеяться. К сожалению, такова сегодня «политика» в исполнении целого ряда случайных ньюсмейкеров…», — написал советник Ермака.

По его мнению, единственное, что действительно требует внимания в этом интервью и вызывает уже серьезные вопросы к самому Богдану, это его прямое и публичное признание того, что якобы «Украина кинула Путина». Что якобы Украина не выполнила взятых на себя обязательств.

«Это сильно. Почти явка с повинной. И это чрезвычайно мощный удар по нашей репутации и отличная пропагандистская подача в сторону РФ. Не сомневаюсь, что сделано это может и не умышленно, по глупости, из/за банального желания мелко нагадить в собственном доме. Но на самом деле — это катастрофа…», — заявил Подоляк.

Также он добавил, что за эту фразу российские СМИ сильно зацепились и активно стали раскручивать.

«По всем политическим каналам идёт прямолинейное: «Украина со слов когда-то крайне влиятельного человека не выполняет свои международные обязательства. Особенно в рамках донбасского кейса». И это уже не хихи/хаха. И не традиционная клоунада в его исполнении. И даже не классическая фейсбучная «скукатища». В чем/то это уже преднамеренное ослабление государственных институтов. Преднамеренный удар по репутации конкретных должностных лиц. Преднамеренная игра на медийном поле чужой страны», — написал он.