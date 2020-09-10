Кулеба в Іспанії зустрівся з футболістом Зозулею

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого візиту до Іспанії зустрівся з українським нападником Романом Зозулею, гравцем іспанського “Альбасете”.

Відповідні фото опублікувані в Twitter-аккаунт “Альбасете”.

Зозуля подарував міністру футболку “Альбасете” зі своїм прізвищем, іменну футболку для Кулеби, а також передав ще одну президенту України Володимиру Зеленському. На своїй сторінці у Facebook Кулеба вів пряму трансляцію зустрічі з футболістом.

“Скористався службовим становищем, щоб, перебуваючи з візитом в Іспанії, познайомитися з крутим українським футболістом Романом Зозулею. Роман – наша гордість футбольна. Згадували його голи, які він забивав за збірну України. “Хочу сказати Роману, що Україна з ним. Коли його несправедливо атакують і звинувачують, то як у футболі – він форвард попереду, а позаду вся команда.

Команда позаду нього – це вся Україна. Спасибі, що ви є, граєте, завжди зі своєю країною, незалежно від того, в якому чемпіонаті ви граєте”, – звернувся глава МЗС до Зозулі.