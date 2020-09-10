В Днепре произошел масштабный замор рыбы

В городе Днепре в озере, расположенном между улицей Маршала Малиновского и Самарским спуском, массово гибнут караси и сазаны. В местном управлении госагенства рыбного хозяйства специалисты обнаружили более 376 тыяч погибших карасей и сазанов на 10 гектарах водоёма.

Предполагается, что вода загрязнена неочищенными стоками, соответственно, возле озера сильно пахнет сероводородом. «Вероятная причина гибели рыбы – попадание в озеро сточных вод. По предварительным подсчетам ущерб составил 807 307 гривен», – отметил начальник Днепропетровского рыбоохранного патруля Василий Волков.

На данный момент сотрудники госагенства рыбного хозяйства проводят экспертизу, пытаясь установить все обстоятельства данного происшествия, тогда как полицейские возбудили уголовное производство по факту нарушения правил охраны водных объектов. Ведутся следственно-оперативные действия.

Иногда в результате замора рыба краснеет. Но есть ее ни в коем случае нельзя, даже если вас и будут уверять, что это настоящая «красная рыбка», любимый деликатес, частый гость не только праздничных столов, но и обычных семейных посиделок. Впрочем, сегодня настоящую красную рыбу может приготовить каждая хозяйка в домашних условиях. Как засолить красную рыбу, чтобы она получилась вкуснее, чем в магазине? Для этого нужно не только знать рецепт приготовления, но и уметь выбирать рыбу для засолки, разделывать ее и разбираться в существующих способах засолки продукта.