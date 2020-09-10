Пуля пролетела полтора километра: под Киевом случайным выстрелом тяжело ранена женщина

В Киевской области пулевое ранение получила женщина, сидевшая во дворе с ребенком на руках — в нее попала случайная пуля, выпущенная за полтора километра от места ЧП.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, стрелок — 40-летний житель Киева, приехавший в Обуховский район в гости к другу. Во время демонстрации оружия приятелям, он случайно выстрелил.

Пуля попала в жительницу села Большие Димитровичи — 31-летнюю женщину госпитализировали в больницу с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки. В полиции отметили, что ребенок, сидевший у нее на руках, чудом не пострадал.

В течение нескольких суток полицейские разыскали стрелка и изъяли у него охотничье ружье МКМ 7,62 и разрешительные документы.

Открыто уголовное производство по статье о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении. Санкция статьи — наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.