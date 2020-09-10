Украинские морпехи считают, что боевики еще попробуют проинспектировать их позиции

Бойцы ВСУ, находящиеся в районе населенного пункта Шумы, рады, что сегодня инспекция их позиций с участием неприятелей не состоялась, но опасаются, что боевики продолжат добиваться уступок. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что за несколько километров от фронта неравнодушные граждане провели митинг под государственными и красно-черными флагами. Они даже перекрыли дорогу. К ним подошел замкомандующего ОСС генерал Богдан Бондарь. Он и сообщил присутствующим, что инспекция сорвалась из-за того, что боевики захотели слишком многого. В частности, инспектировать не одну, а несколько позиций. Туда они собирались прибыть с символикой террористического бандформирования «ДНР».

Морпехи вздохнули с облегчением, считая, что сегодня миновали большого позора – водить по своим позициям врагов.

Угрозы боевиков бойцы считают спланированной провокацией.

«Во-первых, это игра на нервах. Во-вторых, попытка добиться каких-то преференций для себя. Ну вот выдавили одну преференцию, но она ничем не завершилась», — рассказал боец с позывным «Вагиф».

Между тем, военные понимают, что соответствующие попытки будут продолжаться.