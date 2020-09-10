Розкрито таємницю зникнення цивілізації острова Пасхи

Вчені розкрили таємницю зникнення корінних жителів острова Рапа-Нуї, більш відомого як острів Пасхи. Про це повідомляє Phys.org.

Міжнародна група вчених спростувала дві головні гіпотези зникнення людей на острові. Довгий час вважалося, що населення Рапа-Нуї загинуло через надмірну експлуатацію природних ресурсів або пришестя європейців.

Згідно з новою науковою роботою популяція Рапа-Нуї пережила три соціальних кризи.

Перша сталася під час Малого льодовикового періоду між 1450-1550 роками. Наступний спад у розвитку населення стався після прибуття на острів перших європейців в 1772 році.

Тільки в XIX столітті через поширення хвороб і работоргівлі на острові настала третя криза. При цьому вчені зазначають, що головною причиною демографічного спаду на Рапа-Нуї виявилася довгострокова зміна клімату. Його наслідки негативно вплинули на можливість виробляти продукти харчування на острові.

Раніше повідомлялося, що була розкрита таємниця мумії «жінки, яка кричить». Також відомо про те, що вчені розкрили загадку найдавнішого храму.