Среди участников «крестного хода» в Минске заметили активистов пропутинского движения SERB

На «крестном ходе» сторонников самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске были замещены активисты пропутинского движения SERB.

Об этом сообщает Телеграм-канал NEXTA Live.

«В Беларусь прибыл не только информационный десант из России? На лукашистских крестных ходах опознали активистов пропутинского движения SERB. В частности Алексея Кулакова (на фото слева) — одного из участников нападения с зелёнкой на Алексея Навального в 2017 году», — говорится в сообщении.