Ученые назвали продукт, в котором коронавирус может сохраняться до 8 дней

На коже охлажденного лосося коронавирус может «жить» до восьми дней. Этого срока достаточно, чтобы перевезти продукт на другие континенты. Таковы результаты нового исследования из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и Академии сельскохозяйственных наук в Гуандуне.

Ученые КНР подозревали, что лосось может быть источником заболевания еще в начале пандемии. Потому Китай перестал его импортировать.

Позже специалисты узнали, что SARS-CoV-2 способен находиться на некоторых поверхностях несколько дней. Но Всемирная организация здравоохранения возможность передачи коронавируса через пищу отвергла.

Теперь ученые настаивают – лосось переносит. При этом сама рыба остается не зараженной. Есть ее можно. Вирус может передаваться на поверхности. На коже рыбы он способен выживать в течение 8 дней при температуре 4 градуса Цельсия. Такая температура необходима для транспортировки продукта.

«Рыбу обычно продают в помещениях, температура которых намного ниже обычной комнатной. Это означает, что вирус, прикрепленный к коже рыбы и продаваемый на рынках морепродуктов, может выжить в течение длительного времени», — отмечают ученые.

Средства защиты — частое мытье рук, соблюдение личной гигиены и тщательная обработка еды перед ее поглощением.