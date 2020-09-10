МВФ отказал Беларуси в $900 млн

Переговоры между самопровозглашенной властью в Беларуси и Международным валютным фондом о предоставлении стране финансовой помощи закончились провалом. Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс, передает ТАСС.

Отмечается, что деньги белорусы просили еще с марта в связи с ухудшением экономической ситуации в результате пандемии коронавируса.

«Соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности», — сказал Райс.

Он добавил, что камнем преткновения стал инструмент для ускоренного финансирования, в рамках которого финансовый институт оказывает помощь государства пострадавшим от распространения COVID-19. При том, что этот механизм не содержит никаких жестких условий, но для его использования нужны гарантии прозрачности и принятия надлежащих политических мер для борьбы с вирусом и восстановления экономической стабильности.

В результате Беларусь отказалась гарантировать следование «мерам по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является стандартной процедурой для всех стран», претендующих средства МВФ.

Беларусь претендовала на 900 млн долларов.