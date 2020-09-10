«Зелю геть!»: У Офиса и резиденции президента протестовали против инспекции боевиками украинских позиций

Вечером в четверг, 10 сентября, в Киеве у здания Офиса президента активисты протестовали против планов совместной инспекции украинских позиций у поселка Шумы на Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

Люди выкрикивали «Зелю геть!» и «Ганьба». Митингующие по очереди выступали при помощи громкоговорителя.

В частности, прозвучал анонс соответствующей акции под парламентом. Она должна состояться в понедельник. Требование – создание в Верховной Раде Временной следственной комиссии по поводу планов допуска на украинские позиции боевиков «ДНР» и предполагаемого срыва спецоперации по захвату «вагнеровцев».





Часть участников акции поехала к резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе







Там на ограждение приклеили плакат «Нет капитуляции!».

Завершая акцию, активисты жгли фаеры, взрывали петарды и запускали салюты.