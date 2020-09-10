Более половины общежитий Киева не соблюдают карантинный режим

В Киеве почти 64% общежитий являются потенциально опасными в плане распространения коронавирусной инфекции, поскольку пренебрегают соблюдением карантинного режима. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«Нарушение санитарных мероприятий обнаружили у 38% проверенных общежитий. Среди нарушений: отсутствует термометрия работников, нет запаса дезсредств, работают без средств индивидуальной защиты, не решен вопрос утилизации СИЗ, отсутствуют элементарные средства личной гигиены (салфетки, одноразовые полотенца, мыло). Таковы результаты проверки 42 студенческих общежитий столицы на соответствие соблюдения Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в общежитиях в период карантина из-за распространения коронавирусной болезни Covid-19», — говорится в сообщении.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, по прогнозам эпидемиологов, студенческие общежития станут двигателями повышения заболеваемости коронавирусом, поскольку там трудно держать дистанцию и к тому же молодые люди чаще всего болеют коронавирусом без видимых клинических симптомов.

«Только за период с 31 августа по 4 сентября, когда продолжалось поселения студентов, во время проверок было установлено, что 64% общежитий не соблюдают карантинный режим, следовательно, потенциально опасные в плане распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за указанный период специалисты проверили 13 общежитий, из которых в 8 установлены нарушения и составлены протоколы по ст.44-3 КоАП.