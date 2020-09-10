Українські гірники отримали нові спецавтомобілі на базі IVECO

Автопарк Центрального ГЗК поповнили чотири сучасних вахтових автомобіля IVECO для перевезення співробітників і транспортування обладнання, повідомляє 1kr.ua. Інвестиції в нову автотехніку склали 11,5 мільйона гривень.

Модель вахтових автобусів розроблена компанією Polycar спеціально для гірничодобувних підприємств України. Її технічні характеристики відповідають вимогам безпеки при пересуванні кар’єрними дорогами – авто обладнані гальмівною системою ABS, висока прохідність забезпечена колісною формулою 4х4 та шинами Continental. Вахтовки базуються на автомобільному шасі моделі EuroCargo ML110E25WS, оснащеної шестициліндровим економічним дизельним двигуном потужністю 250 кінських сил і механічною шестиступінчастою коробкою передач.

При підборі моделей вахтовок також враховували рівень комфорту для співробітників. У салоні автомобіля знаходяться 22 зручних напівм’яких сидіння з пасками безпеки і поручнями на спинках. Комфортний мікроклімат в автомобілі забезпечений сучасною системою клімат-контролю. Особливу увагу приділено кабіні водія – ергономічне сидіння знижує навантаження на хребет, а п’ять дзеркал спеціальної конструкції разом з камерою заднього виду забезпечують оптимальний огляд при переміщенні кар’єрними дорогами.

«Оновлення нашого автопарку – не тільки запорука безперебійної роботи всього комбінату. Адже цегоківці повинні приїжджати на робочі місця вчасно – від цього залежать технологічні процеси в кар’єрах. У той же час, завдяки інвестиціям в сучасну техніку, ми підвищуємо рівень комфорту нашого колективу. Безпечний, зручний, потужний транспорт – те, що потрібно для великого промислового підприємства зі специфічним, гірським рельєфом на об’єктах», – розповів Сергій Петрук, начальник автотранспортного цеху Центрального ГЗК.